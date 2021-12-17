Пятница, 17 Декабря 2021 21:01

АрмИнфо.Экс-премьер Армении, бывший министр обороны, председатель Национально-демократического союза, член комитета <Карабах> конца 80-х Вазген Манукян выступил к гражданам страны с призывом присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>. Инициатива - флешмоб с вывешиванием флага Республики Арцах и встреча Нового года с флагами Арцаха.

В своем обращении к соотечественникам Манукян отметил, что Арцах - это часть нашей исторической родины, где живут веками наши соотечественники, которые на протяжении сотен лет смогли сохранить свою самобытность, культуру, фактическую независимость, даже находясь под иностранным игом. <В 1988 году мы избавились от <комплекса геноцида>, стали сильнее как в Армении, так и в диаспоре, пользуясь благоприятными условиями, созданными в Советском Союзе, встали на защиту наших национальных проблем и сумели реализовать свои мечты: вышли победителями в Арцахском конфликте, создали независимое государство, добились успехов в международном признании Геноцида, познали справедливость и свободу. Мы были сильны и победили! К сожалению, результаты наших побед не стали доступны всему народу, значительная часть общества была отчуждена от плодов этих побед.

Сейчас мы переживаем самый позорный и опасный период нашей истории. В регионе происходят и еще будут происходить огромные сдвиги. К сожалению, находясь в слабом и побежденном состоянии, мы не то что сумеем воспользоваться ими, а напротив проиграем, если не сумеем изменить ситуацию поменять измениться, не воспользуемся этими изменениями, но проиграем, если не сможем изменить ситуацию. Убежден, что все поправимо, это зависит только от нас. Мы снова обретем силы, чтобы защитить свое государство, обеспечить усиление и процветание нашего народа, нашего достоинства, безопасности Арцаха и нашего единства с нашими сестрами и братьями в Арцахе.

Этот путь начинается с первых шагов, и одним из таких шагов является инициатива <Моя мысль Арцаху>. Арцах был символом нашей борьбы в 1988 году, а сегодня он может стать символом нашей борьбы благодаря этой инициативе. Я, моя семья, сотни наших соотечественников уже присоединились к инициативе <Моя мысль Арцаху>, вывесив флаги Арцаха на балконах.

Я призываю всех наших соотечественников на Родине и в диаспоре присоединиться к этой инициативе, независимо от того, в какой части мира вы находитесь, и встречать Новый год, размахивая флагом Арцаха. Этот год будет годом надежды и процветания>, - воззвал к соотечественникам Взген Манукян <с любовью и оптимизмом>.