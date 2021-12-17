Пятница, 17 Декабря 2021 16:09

АрмИнфо. Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна будет создана межведомственная комиссия для координации работ по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств в рамках Европейской Конвенции по правам человека, проведения отраслевых реформ и разработки дорожной карты по мероприятиям, направленным на решение проблем.

Как сообщает официальный сайт правительства, председателем комиссии назначен представитель РА в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян.