Пятница, 17 Декабря 2021 16:01

АрмИнфо. США приветствую встречу премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе. Об этом в своем Twitter написал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы решительно поддерживаем участие в прямых переговорах для установления в будущем мира в регионе", - написал Прайс. Отметим, что вечером 14 декабря Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече были обсуждены ход выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также от 26 ноября. Была подчеркнута важность немедленного решения гуманитарных проблем, обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых гражданских лиц. Стороны коснулись работ по открытию региональных коммуникаций. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили договоренность об открытии железной дороги, которая будет действовать в соответствии с международно признанными правилами контроля, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран. Армения по железной дороге получит доступ в Исламскую Республику Иран и в Российскую Федерацию. Была отмечена важность конкретных шагов по снижению напряженности в регионе. Были затронуты возможные шаги по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также по установлению взаимного доверия. ЕС также заявил о создании экономической платформы для взаимодействия со сторонами.

В тот же день состоялась неформальная встреча Алиева и Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.