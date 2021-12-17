Пятница, 17 Декабря 2021 14:03

АрмИнфо.Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сёл участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителей. Об этом в ходе презентации доклада "Нарушения прав человека в ходже 44-дневной арцахской войны" заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян, назвав презентованный документ важной инициативой.

Он обратил внимание, на то, что азербайджанские военные периодически обстреливают приграничные армянские села, воруют у них скот, жгут их пастбища. "В результате незаконного перехода ряда армянских дорог под азербайджанский контроль, жители некоторых армянских общин столкнулись с гуманитарным кризисом, поскольку оказались в блокаде. Да, строительство объездных дорог хорошо, но это не решает проблемы этих людей, поскольку они находятся под непосредственным контролем азербайджанских ВС, их жизнь находится под угрозой. Азербайджанские военные должны покинуть эти территории, должна быть создана демилитаризованная зона. Этот доклад важен с точки зрения озвучивания преступлений и привлечения виновников к ответственности", - сказал Омбудсмен Армении.

По его убеждению, если виновники преступлений не будут привлечены к ответственности, международное сообщество станет очевидцам новых нарушений прав человека, нарушений основных прав жителей приграничья со стороны азербайджанских силовиков.

Вместе с тем, он еще раз указал на недопустимость отделения прав человека от других составляющих при принятии тех или иных решений по вопросам границ. "Сейчас мы видим, что при решении того или иного вопроса между Арменией и Азербайджаном учитывается только военно-политическая составляющая, при этом игнорируются права человека, в результате мы становимся очевидцами попирания прав жителей приграничья. Меж тем, должно быть наоборот, в основу решения всех вопросов должны лечь права человека, это в свою очередь укрепит военно-политические позиции Армении", сказал Татоян.

В заключение своего выступления Омбудсмен РА подчеркнул, что озвученные вопросы в области прав человека будут иметь широкую международную поддержку, и в этом направлении нужно лишь скоординировано работать.

Отметим, что сегодня в Ереване состоялась презентация доклада "Нарушения прав человека в ходже 44-дневной арцахской войны". Доклад со сбором фактов о нарушениях прав человека в ходе боевых действий подготовлен Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, Фондом развития и защиты права, и НПО "Защита прав без границ". Подготовке доклада содействовал Фонда открытого общества. Собраны факты нарушения прав человека, со свидетельства очевидцев - более 900 интервью. При проверке фактов велась работа с военными экспертами для изучения того, какое оружие применялось в ходе войны, а также с международными экспертными кругами, которые профилируются на вопросах геолокации.