Arminfo.info




 Пятница, 17 Декабря 2021 14:02

Гагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции

Гагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции

АрмИнфо. Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции, - заявил российскому изданию Евразия Daily директор крупной армянской транспортно-логистической компании "Апавен" Гагик Агаджанян.

По его словам, на протяжении последних 30 лет, после развала СССР, региональная карта железнодорожных коммуникаций сильно изменилась. Азербайджан уже построил железную дорогу для выхода в Иран через Астара - Решт. Баку с востока уже обошел Армению. Уже существует железная дорога, связывающая Грузию с Турцией: Карс - Ахалкалаки. То есть Грузия обходит Армению с запада. Таким образом с востока, севера и запада есть обходящие Армению ж/д коммуникации. Остается одна дорога (южная), при строительстве которой Армения, будучи в центре региона, окажется в транспортной изоляции. Как только построят железную дорогу, связывающую южные регионы Азербайджана с Нахичеванью, а дальше - с Турцией, через т.н.  Мегринский коридор, Армения окажется в полной транспортной изоляции. То есть с нашей же помощью Азербайджан и Турция фактически будут обходить Армению, считает эксперт.

По его словам, мегринский участок - это 45 км дороги, по которой транзитом будут проходить азербайджанские составы в Нахичевань. Это просто короткая транзитная дорога, на которую армянская железная дорога сама не выходит. То есть, она не будет связана с армянской железнодорожной системой, а лишь соединит Азербайджан с Нахичеванью. Да, через Нахичевань армянские грузы могут по железной дороге попасть в Иран в случае разблокировки, но для этого новую дорогу через юг Армении строить не нужно. Армения может за считаные недели или месяцы восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном через Иджеван, обеспечивая транспортное сообщение Баку с Нахичеванью, а Азербайджан разблокирует железную дорогу между Арменией и Ираном через ту же Нахичевань. Это дорога уже есть. Зачем еще одну дорогу строить с юга? Ответ очевиден - чтобы обойти Армению.

<Я сомневаюсь, что тогда может идти речь о перезапуске железной дороги между Арменией и Турцией в будущем. Турция уже заявила, что готова построить железную дорогу в Нахичевань от станции Шарур (Нахичевань) до Игдыра и дальше в Карс. При таком раскладе Армения будет вынуждена идти на поклон к соседям каждый раз, чтобы получить дорогу в том или ином направлении. При этом мы им свои дороги предлагать не можем никак. Они в них не будут нуждаться. Армения будет в одностороннем порядке платить соседям за дороги через их территории>, - подчеркнул Агаджанян.

Получается, считает он, что новая карта транспортных коммуникаций будет выгодна всем, кроме Армении, которая в итоге лишится возможности связаться с Россией через азербайджанскую железнодорожную сеть, а также перспективы перезапуска железной дороги с Турцией.

<Думаю, Ереван может предложить задействовать уже существующие железные дороги. Когда по ним пойдут грузы и грузопоток дойдет до таких объёмов, что пропускная возможность этих дорог не будет в состоянии их обслуживать, тогда можно думать о строительстве альтернативной дороги. Тогда будет экономическая целесообразность в строительстве нового полотна. Если же сегодня нет экономической целесообразности в ее строительстве, тогда возникает вопрос, зачем это нужно делать. Объяснение одно - это политический проект", - резюмировал специалист.

Между тем, ранее в интервью АрмИнфо Агаджанян отмечал, что через полтора года в Грузии будет построена новая автомобильная дорога к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс".  Дорога, протяженностью в 21 км, будет включать и строительство 9-километрового тоннеля, благодаря которому движение по данной дороге станет круглогодичным, круглосуточным, а значит беспрерывным. Тем самым, объемы перевозок по железной дороге значительно сократятся, а автомобильным транспортом, наоборот, возрастут. Причиной тому и более высокие тарифы на железнодорожные перевозки в самой Армении, на которые существенное влияние оказывают и дорогие тарифы на энергоресурсы.

В этом контексте специалист считает, что Армении следует занять куда более жесткую позицию в вопросе возобновления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном, так как больших потребностей страна в железной дороге не испытывает.

Агаджанян отметил, что по подсчетам азербайджанской стороны, для строительства новой <южной> железнодорожной ветки потребуется два года и $434 млн. За такие сроки и такую сумму эту дорогу не построить. Наглядный тому пример строительство железной дороги Карс - Ахалкалаки - Баку через территорию Грузии. Там нужно было построить 130 км дороги. Тогда заявляли, что ее построят за два года и за $400 млн, но в реальности построили за 11 лет и потратили около $1 млрд. Между тем, транспортное сообщение с Азербайджаном можно восстановить в течение несколько недель - через Иджеван, обеспечивая тем самым транспортное сообщение Баку с Нахичеваном, а Азербайджан разблокирует железную дорогу между Арменией и Ираном через тот же Нахичеван.

Гагик Агаджанян напомнил, что до развала СССР Армения была серьезным хабом в плане железнодорожного сообщения для стран региона. За исключением железнодорожной ветки между Грузией и Азербайджаном, все другие пути проходили через Армению.

Региональные страны между собой связывались исключительно через территорию Армении. По железной дороге из Грузии в Турцию можно было попасть через Армению, из Азербайджана в Турцию - тоже через территорию Армении. То же самое можно было сказать про сообщение между Ираном и Грузией. Даже из Азербайджана в Иран по железной дороге можно было проехать исключительно через территорию Армении.

Он также напомнил, что через грузинские порты перед Арменией открывается весь мир.  С грузинскими портами Армению связывает железная дорога, которая бесперебойно работает. 


Лента новостей
Межведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательствМежведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств
Госдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в БрюсселеГосдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе
Выборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентовВыборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентов
Омбудсмен Армении: Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сел участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителейОмбудсмен Армении: Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сел участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителей
Гагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляцииГагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции
Доклад: Азербайджанский гуманизм в действии- 6 случаев обезглавливая армян, в том числе и женщин в ходе 44-дневной войныДоклад: Азербайджанский гуманизм в действии- 6 случаев обезглавливая армян, в том числе и женщин в ходе 44-дневной войны
МИД Армении высказался по поводу предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭСМИД Армении высказался по поводу предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС
Мастерство изготовления дутара и искусство бахши включены в репрезентативный список нематериального культурного наследиМастерство изготовления дутара и искусство бахши включены в репрезентативный список нематериального культурного наследи
Профильная комиссия НС одобрила выдвижение кандидата от власти на пост омбудсменаПрофильная комиссия НС одобрила выдвижение кандидата от власти на пост омбудсмена
Политик: Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблемИсторик: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
В Армении за сутки подтвердилось 193 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 510 человекВ Армении за сутки подтвердилось 193 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 510 человек
Америабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов СШААмериабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов США
По версии World Travel Awards Армения признана ведущим местом всемирного наследия в 2021 годуПо версии World Travel Awards Армения признана ведущим местом всемирного наследия в 2021 году
Haberturk: Для оздоровления армяно-турецких отношений будет разработана трехэтапная дорожная картаHaberturk: Для оздоровления армяно-турецких отношений будет разработана трехэтапная дорожная карта
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Степан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РАСтепан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РА
Президент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваПрезидент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Президент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасностиПрезидент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасности
Депутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностьюДепутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностью
Секретарь Совбеза РА рассказал экспертам Секретарь Совбеза РА рассказал экспертам "Атлантического совета" о подходах Армении к разблокированию региона
Айк Марутян обратился к жителям столицыАйк Марутян обратился к жителям столицы
Спекуляция на пустом месте или как в Баку хотят подняться в глазах Минска за счет декларативного заявления Восточного партнерстваСпекуляция на пустом месте или как в Баку хотят подняться в глазах Минска за счет декларативного заявления Восточного партнерства
Никол Пашинян проводит встречу с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин ЕреванаНикол Пашинян проводит встречу с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин Еревана
Замглавы МИД РФ встретился с руководителями дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и УзбекистанаЗамглавы МИД РФ встретился с руководителями дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
Мамикон Асланян будет арестованМамикон Асланян будет арестован
Айк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах:  Армен ГалджянАйк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах:  Армен Галджян
Омбудсмен Армении и постпред ПРООН обсудили проблемы жителей приграничных общин страныОмбудсмен Армении и постпред ПРООН обсудили проблемы жителей приграничных общин страны
"Крылья Татева" признана лучшей канатной дорогой 2021 года по версии World Travel Awards
Команда звездного армянского футболиста готовится к напряженному отрезку сезонаКоманда звездного армянского футболиста готовится к напряженному отрезку сезона
Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБПрогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
Вице-премьер РФ: Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном КавказеВице-премьер РФ: Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Защита Мaмикона Асланяна назвала незаконной уголовное преследование их подзащитного, претендующего на пост мэра ВанадзораЗащита Мaмикона Асланяна назвала незаконной уголовное преследование их подзащитного, претендующего на пост мэра Ванадзора
Айк Марутян сообщил о намерении приобрести еще 100 новых автобусов и столько же лифтов для ЕреванаАйк Марутян сообщил о намерении приобрести еще 100 новых автобусов и столько же лифтов для Еревана
Пашинян представил детали договоренностей с Алиевым и заявил о перспективах успешного диалога с АнкаройПашинян представил детали договоренностей с Алиевым и заявил о перспективах успешного диалога с Анкарой
Американское посольство в Армении рассказало о новых правилах въезда в СШААмериканское посольство в Армении рассказало о новых правилах въезда в США
Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможностиАналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
Евросоюз выделит 2,3 млрд евро в виде инвестиций странам Евросоюз выделит 2,3 млрд евро в виде инвестиций странам "Восточного партнёрства"
В Анкаре назвали имя спецпредставителя Турции по нормализации отношений с АрмениейВ Анкаре назвали имя спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией
В Армении наблюдается тенденция снижения суточных темпов распространения коронавируса, при ускорении динамики выздоровевшихВ Армении наблюдается тенденция снижения суточных темпов распространения коронавируса, при ускорении динамики выздоровевших
Джейк Салливан назвал безответственным и провокационным передвижение военных вблизи армяно-азербайджанской недемаркированной границыДжейк Салливан назвал безответственным и провокационным передвижение военных вблизи армяно-азербайджанской недемаркированной границы
Пашинян и Анастасиадис обсудили вопросы развития сотрудничества между Арменией и КипромПашинян и Анастасиадис обсудили вопросы развития сотрудничества между Арменией и Кипром
"Мы никогда не оставим армян": в Брюсселе по инициативе президента Франции состоялась трехсторонняя встреча Пашиняна, Макрона и Алиева
Ильхам Алиев назвал переговоры с Николом Пашиняном в Брюсселе конструктивнымиИльхам Алиев назвал переговоры с Николом Пашиняном в Брюсселе конструктивными
Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана намерена снять с поста мэра столицыФракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана намерена снять с поста мэра столицы
Кавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальнейКавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальней
В Москве прокомментировали перспективы присоединения Азербайджана к ЕАЭСВ Москве прокомментировали перспективы присоединения Азербайджана к ЕАЭС
Захарова о Брюссельской встрече: Россия приветствует прямые и продолжительные контакты между Азербайджаном и АрмениейЗахарова о Брюссельской встрече: Россия приветствует прямые и продолжительные контакты между Азербайджаном и Арменией
В Москве приветствуют демонстрируемый Анкарой и Ереваном настрой запустить двусторонний диалогВ Москве приветствуют демонстрируемый Анкарой и Ереваном настрой запустить двусторонний диалог
В Брюсселе стартует 6-ой саммит Восточного партнерства: Беларусь не примет участие во встречеВ Брюсселе стартует 6-ой саммит Восточного партнерства: Беларусь не примет участие во встрече
Премьер-министры Армении и Словении отметили важность углубления отношений Армения-ЕСПремьер-министры Армении и Словении отметили важность углубления отношений Армения-ЕС
Генпрокурор Армении и глава Минюста Ирана обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя странамиГенпрокурор Армении и глава Минюста Ирана обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя странами
Правящая фракция провалила внеочередное заседание по вопросу делимитации и демаркации границы с АзербайджаномПравящая фракция провалила внеочередное заседание по вопросу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
Прогноз: Полноценной реализации Прогноз: Полноценной реализации "3+3" ожидать не стоит
Майа Санду: Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с АрмениейМайа Санду: Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с Арменией
Комиссия США по международной религиозной свободе выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения религиозных меньшинств в ТурцииКомиссия США по международной религиозной свободе выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения религиозных меньшинств в Турции
Глава Минюста Армении рассказал Генсеку СЕ о грубых нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права в отношении армянских пленныхГлава Минюста Армении рассказал Генсеку СЕ о грубых нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права в отношении армянских пленных
Представитель ФБР: Активное сотрудничество в сфере противодействия коррупции остается одним из приоритетов правительства СШАПредставитель ФБР: Активное сотрудничество в сфере противодействия коррупции остается одним из приоритетов правительства США
Омбудсмен Арцаха: Жители общины Тагавард неоднократно поднимали вопрос о доступе на общинное кладбище, перешедшее под контроль АзербайджанаОмбудсмен Арцаха: Жители общины Тагавард неоднократно поднимали вопрос о доступе на общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана
Сейран Оганян был вызван в прокуратуру в рамках процесса по конфискации имущества незаконного происхожденияСейран Оганян был вызван в прокуратуру в рамках процесса по конфискации имущества незаконного происхождения
Читать больше



Эксперты
Политик: Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблемИсторик: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБПрогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможностиАналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
Кавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальнейКавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальней
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности