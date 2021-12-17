Пятница, 17 Декабря 2021 14:02

АрмИнфо. Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции, - заявил российскому изданию Евразия Daily директор крупной армянской транспортно-логистической компании "Апавен" Гагик Агаджанян.

По его словам, на протяжении последних 30 лет, после развала СССР, региональная карта железнодорожных коммуникаций сильно изменилась. Азербайджан уже построил железную дорогу для выхода в Иран через Астара - Решт. Баку с востока уже обошел Армению. Уже существует железная дорога, связывающая Грузию с Турцией: Карс - Ахалкалаки. То есть Грузия обходит Армению с запада. Таким образом с востока, севера и запада есть обходящие Армению ж/д коммуникации. Остается одна дорога (южная), при строительстве которой Армения, будучи в центре региона, окажется в транспортной изоляции. Как только построят железную дорогу, связывающую южные регионы Азербайджана с Нахичеванью, а дальше - с Турцией, через т.н. Мегринский коридор, Армения окажется в полной транспортной изоляции. То есть с нашей же помощью Азербайджан и Турция фактически будут обходить Армению, считает эксперт.

По его словам, мегринский участок - это 45 км дороги, по которой транзитом будут проходить азербайджанские составы в Нахичевань. Это просто короткая транзитная дорога, на которую армянская железная дорога сама не выходит. То есть, она не будет связана с армянской железнодорожной системой, а лишь соединит Азербайджан с Нахичеванью. Да, через Нахичевань армянские грузы могут по железной дороге попасть в Иран в случае разблокировки, но для этого новую дорогу через юг Армении строить не нужно. Армения может за считаные недели или месяцы восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном через Иджеван, обеспечивая транспортное сообщение Баку с Нахичеванью, а Азербайджан разблокирует железную дорогу между Арменией и Ираном через ту же Нахичевань. Это дорога уже есть. Зачем еще одну дорогу строить с юга? Ответ очевиден - чтобы обойти Армению.

<Я сомневаюсь, что тогда может идти речь о перезапуске железной дороги между Арменией и Турцией в будущем. Турция уже заявила, что готова построить железную дорогу в Нахичевань от станции Шарур (Нахичевань) до Игдыра и дальше в Карс. При таком раскладе Армения будет вынуждена идти на поклон к соседям каждый раз, чтобы получить дорогу в том или ином направлении. При этом мы им свои дороги предлагать не можем никак. Они в них не будут нуждаться. Армения будет в одностороннем порядке платить соседям за дороги через их территории>, - подчеркнул Агаджанян.

Получается, считает он, что новая карта транспортных коммуникаций будет выгодна всем, кроме Армении, которая в итоге лишится возможности связаться с Россией через азербайджанскую железнодорожную сеть, а также перспективы перезапуска железной дороги с Турцией.

<Думаю, Ереван может предложить задействовать уже существующие железные дороги. Когда по ним пойдут грузы и грузопоток дойдет до таких объёмов, что пропускная возможность этих дорог не будет в состоянии их обслуживать, тогда можно думать о строительстве альтернативной дороги. Тогда будет экономическая целесообразность в строительстве нового полотна. Если же сегодня нет экономической целесообразности в ее строительстве, тогда возникает вопрос, зачем это нужно делать. Объяснение одно - это политический проект", - резюмировал специалист.

Между тем, ранее в интервью АрмИнфо Агаджанян отмечал, что через полтора года в Грузии будет построена новая автомобильная дорога к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс". Дорога, протяженностью в 21 км, будет включать и строительство 9-километрового тоннеля, благодаря которому движение по данной дороге станет круглогодичным, круглосуточным, а значит беспрерывным. Тем самым, объемы перевозок по железной дороге значительно сократятся, а автомобильным транспортом, наоборот, возрастут. Причиной тому и более высокие тарифы на железнодорожные перевозки в самой Армении, на которые существенное влияние оказывают и дорогие тарифы на энергоресурсы.

В этом контексте специалист считает, что Армении следует занять куда более жесткую позицию в вопросе возобновления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном, так как больших потребностей страна в железной дороге не испытывает.

Агаджанян отметил, что по подсчетам азербайджанской стороны, для строительства новой <южной> железнодорожной ветки потребуется два года и $434 млн. За такие сроки и такую сумму эту дорогу не построить. Наглядный тому пример строительство железной дороги Карс - Ахалкалаки - Баку через территорию Грузии. Там нужно было построить 130 км дороги. Тогда заявляли, что ее построят за два года и за $400 млн, но в реальности построили за 11 лет и потратили около $1 млрд. Между тем, транспортное сообщение с Азербайджаном можно восстановить в течение несколько недель - через Иджеван, обеспечивая тем самым транспортное сообщение Баку с Нахичеваном, а Азербайджан разблокирует железную дорогу между Арменией и Ираном через тот же Нахичеван.

Гагик Агаджанян напомнил, что до развала СССР Армения была серьезным хабом в плане железнодорожного сообщения для стран региона. За исключением железнодорожной ветки между Грузией и Азербайджаном, все другие пути проходили через Армению.

Региональные страны между собой связывались исключительно через территорию Армении. По железной дороге из Грузии в Турцию можно было попасть через Армению, из Азербайджана в Турцию - тоже через территорию Армении. То же самое можно было сказать про сообщение между Ираном и Грузией. Даже из Азербайджана в Иран по железной дороге можно было проехать исключительно через территорию Армении.

Он также напомнил, что через грузинские порты перед Арменией открывается весь мир. С грузинскими портами Армению связывает железная дорога, которая бесперебойно работает.