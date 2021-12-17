Пятница, 17 Декабря 2021 13:45

АрмИнфо.В ходе 44-дневной войны было подтверждено убийство 80 гражданских лиц со стороны ВС Азербайджана. Об этом в ходе презентации доклада "Нарушения прав человека в ходже 44-дневной арцахской войны" сообщила эксперт по правовым вопросам организации "Защита прав без границ" Анна Меликян.

Как рассказала эксперт, причем 38 мирных жителей были убиты в результате действий азербайджанских военных на территориях, перешедших под их контроль (в том числе и в течении 3 месяцев после прекращения боевых действий) 42 - погибли вследствие артобстрелов, еще 22 лица считаются пропавшими без вести, хотя есть фактические доказательства нахождения их в азербайджанском плену, несмотря на то, что в Баку это отрицают.

"Большинство убитых старики, которые не успели покинуть свои дома. Есть доказательства жестокого обращения с этими гражданскими лицами, их пыток, а затем убийства. У нас есть фактические доказательства обезглавливания 6 мирных жителей, в том числе и женщин. Примечательно также, что согласно полученным данным, азербайджанские военные более жестоко обращались со стариками, а не с молодыми людьми. Это обусловлено тем, что они считают их участниками первой Арцахской войны", - сообщила Меликян, добавив, что в 193 населенных пунктах Арцаха совершены этнические чисты со стороны ВС Азербайджана, более 40 тысяч арцахских детей лишены своих основополагающих прав, в том числе и на получения образования.

Правозащитник также рассказала о жестоком обращении с армянскими военнослужащими, в том числе плененными впоследствии. По ее словам, есть доказательства того, что захваченные в плен армянские военные подвергались систематическим избиениям - дубинками, железными прутами, их пытали электрошокерами, тушили сигареты на их теле, пытали до тех пор, пока люди не теряли сознание. "У нас есть свидетельства как армянских пленных несколько суток не кормили, при этом оставляли их в камерах со связанными руками и ногами, систематически избивали, в том числе и тяжело раненных. Заставляли их на камеру говорить "Арцах - это Азербайджан", или иные нецензурные слова в адрес тех или иных армянских чиновников, если пленные отказывались - то жестоко наказывались. У нас также есть данные, что пленных избивали не только военные, но и сотрудники медучреждений, куда отправляли раненных", - сообщила Меликян.

При этом она отметила, что азербайджанцы кадры с убийствами и пытками армян выкладывали в социальные сети с целью посеять страх и панику среди населения, оказать давление, чтобы у последних не было желания вернуться в Арцаха, в свои родные дома. "Многие из тех, с кем мы говорили, исключают свое проживание на территориях Архаха под юрисдикцией Азербайджана", - отметила правозащитник. В докладе также рассказывает о применение запрещенного оружия в ходе боевых действий, предположительно белого фосфора, что уже является военным преступлением. Указывается, что азербайджанскими военными было сожжено более 800 га лесов в Арцахе, что в свою очередь повлекло серьезные экологические последствия, нанесло непоправимый урон населению, проживающему в этом регионе. Рассказано о вандализме в отношении армянских кладбищ, их полное или частичное уничтожение, отсутствие жителей некоторых общин Арцаха посещать могилы своих родных, что также является нарушением основополагающих прав человека. Уничтожение или вандализм в отношении армянского культурно-религиозного наследия.

Меж тем, как рассказал заместитель директора Фонда открытого общества Давид Амирян, представляя доклад, они с первых дней войны работали на местах, собирали факты нарушения прав человека, была разработана специальная методология для этого.

"Мы провели более 900 интервью, причем 300 из них глубокие. Собранные факты нарушения прав человека, со свидетельства очевидцев. Мы работали с военными экспертами для изучения того, какое оружие применялось в ходе войны. Также работали с международными экспертными кругами, которые профилируются на вопросах геолокации", - сообщил Амирян, добавив, что была проведена комплексная, глубинная работа.

По его словам, над докладом, который состоит из 300 страниц ,работали профессионалы, и каждый факт нарушения прав проверялся и перепроверялся, и достоверность приведенных фактов не подлежит сомнению.

Он также рассказал, что эти данные ими были представлены в Европарламенте, и даже впоследствии использовались в выступлениях со стороны некоторых евродепутатов в ходе обсуждений по этому вопросу. По убеждению Амиряна, этот документ хороший инструмент для защиты прав жителей Арцаха и Армении в будущем, в ряде международных инстанций.

Доклад со сбором фактов был подготовлен Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, Фондом развития и защиты пава, и НПО "Защита прав без границ". Подготовке доклада содействовал Фонда открытого общества.