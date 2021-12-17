Пятница, 17 Декабря 2021 13:24

АрмИнфо. Вопрос о предоставлении статуса наблюдателя тому или иному государству требует консенсусного решения. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Ваан Унанян, отвечая на запросы СМИ, в том числе и АрмИнфо относительно позиции Армении по вопросу предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

При этом он подчеркнул, что подобному решению предшествуют консультации в рамках ЕАЭС для определения экономической целесообразности данного шага. В этой связи пресс-секретарь МИД РА сослался на 109 статью соглашения "О Евразийском экономическом союзе" от 29 мая 2014 года.

Унанян также сообщил, что на данном этапе ни от одной страны не поступало заявок о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Напомним, что 10 декабря в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходило в формате видеоконференции, Почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС. А в ходе брифинга 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова положительно оценила предложение Нурсултана Назарбаева, отметив, что сотрудничество ЕАЭС с Азербайджаном поспособствует активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Отметим, что 2 января 2015 года вступил в силу Договор о присоединении Армении к ЕАЭС. Армения стала четвертым полноправным членом Евразийского экономического союза наряду с Беларусью, Казахстаном и Россией. На сегодняшний день статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба