Пятница, 17 Декабря 2021 13:07

АрмИнфо.Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внес туркменское национальное мастерство изготовления дутара и искусство игры на нем в сопровождении пения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Данное решение было единогласно принято в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета Организации, проходящей в период с 13 по 18 декабря 2021 года в режиме онлайн.

Внесенная Правительством Туркменистана данная номинация успешно прошла окончательную экспертизу и тем самым пополнила перечень всемирного культурного достояния.

Как известно, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия включают те традиции и формы самовыражения, которые представляют ценность для всего человечества. Испокон веков, дутар выступал неотъемлемой частью туркменской культуры и используется во всех основных жанрах туркменской музыки и пения.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в книге «Музыка мира, музыка дружбы и братства» указывая на уникальность дутара пишет, что «сегодня, в непростое с политической точки зрения время, мы выступаем в мире как нация, у которой в разуме с давних пор закрепилось понятие о том, что искусство берет верх над конфликтом, а дутар берет верх над оружием. Именно поэтому, когда я говорю слово «нейтралитет», перед моими глазами оживает образ искусного Шукура-бахши с дутаром в руках».