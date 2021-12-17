Пятница, 17 Декабря 2021 12:29

АрмИнфо.Комиссия по защите прав человека и общественным вопросам 17 декабря одобрила выдвижение кандидатуры заместителя министра юстиции Кристине Григорян на пост омбудсмена. Кандидатуру выдвинула правящая фракция, в связи с тем, что срок полномочий действующего омбудсмена Армана Татояна истекает 23 февраля 2022 года и власти не намерены его переизбрать.

Как заявил депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Владимир Варданян представляя кандидатуру, Григорян родилась в 1981 году, у нее два высших образования - в области юриспруденции и востоковедения. Имеет почти 12-летний профессиональный стаж работы, в основном в государственных органах. 3 июля 2019 года была назначена заместителем министра юстиции Республики Армения, 6 апреля 2021 года - первым замминистра юстиции. "На посту заместителя министра юстиции она в основном занималась вопросами, связанными с международным сотрудничеством, в частности, координацией международно-правового поля, которое касается, в частности, выполнения обязательств Армении в области прав человека. Да и в целом биография Кристине Григорян свидетельствует о том, что она была и остается защитницей прав человека", - сказал Варданян.