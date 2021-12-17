Пятница, 17 Декабря 2021 12:15

АрмИнфо. Учиненный турками в начале прошлого века, Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем в армяно-турецких проблемах и противоречиях. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института истории НАН Армении, академик Ашот Мелконян.

"И я совершенно не считаю, что данная проблема вдруг может исчезнуть с назначением и началом работы двух спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений. Турция выставляла в качестве предусловия перед Арменией отказ от международной политики признания Геноцида до 44-х дневной войны, то есть в период, когда позиции Армении были существенно более прочны и благоприятны. И я совершенно не думаю, что в Анкаре вдруг решат отказаться от этого предусловия сейчас", - подчеркнул он.

Согласно академику, подход Турции в отношении установления дипломатических отношений с Арменией всегда опирался на установку о необходимости отказа армян от каких-либо требований к туркам за учиненный младотурками геноцид. И лишь в случае согласия армян забыть об историческом прошлом во имя дружбы двух народов Анкара была готова предпринять встречные шаги в направлении Еревана.

11 января в Москве в фактическом формате "3+2" (без Грузии) состоялась встреча замглав МИД Армении, России, Ирана, Турции и Азербайджана. 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. Позже пресс-секретарь МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив намерения Армении назначить своего спецпредставителя для проведения диалога.

В этом свете, историк напомнил, что еще в 2001 году Турция предложила Армении совместную работу в направлении взаимного примирения в рамках соответствующей комиссии. Однако, данный процесс был остановлен уже в 2003 году, впоследствии также безуспешно реанимирован в виде "футбольной" дипломатии и вот теперь вновь разворачивается в существенно более благоприятных для Турции и Азербайджана условиях. Последнее, на взгляд академика, автоматически ставит под сомнение возможность наличия реально миролюбивых намерений у турецкого руководства.

"Наблюдающаяся осторожность Еревана в информировании армянского общества о шагах в направлении урегулирования отношений с Турцией также обусловлена турецкой политикой отрицания Геноцида. Все это придает нормализации отношений с Турцией в подобных условиях повышенную степень чувствительности. Соответственно, к нежеланию властей Армении особенно информировать общество об "успехах" в отношениях с Турцией. Так работает это правительство, и так работали все правительства предыдущие", - подытожил академик.