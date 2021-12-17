Пятница, 17 Декабря 2021 12:13

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 7 069 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 193 новых случая заражения (2,7%), при этом выздоровело 510 человек,скончалось - 11.

Согласно источнику, по положению на 11:00 17 декабря фактическое лечение получает 6 437 пациентов. С момента вспышки пандемии в

Армении было проведено 2 479 389 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 350 человек (13,8% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 327 539 (95,4%), скончалось - 7 885 (свыше 2,2%).