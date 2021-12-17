Пятница, 17 Декабря 2021 11:46

АрмИнфо.Армения одержала победу в номинации туристической премии World Travel Awards - <Ведущее место всемирного наследия в 2021 году>. Об этом говорится на официальной странице Комитета туризма Армении в Фейсбук.

За туристический <Оскар> вместе с Арменией боролись также Бразилия, Египет, Греция, Япония, Саудовская Аравия, Вьетнам и Санкт-Петербург (Россия). До этого в номинации <Ведущее место всемирного наследия в 2021 году> дважды (в 2019 и в 2020гг.) удостаивался Вьетнам. Присуждение подобной награды считается высшим признанием достижений в области туризма.

Отметим, что всемирная премия World Travel Awards, учрежденная в 1993 году, вручается ежегодно победителям в разных номинациях. Победителей избирают тысячи туристов и специалистов туриндустрии. Определяющими параметрами для выявления победителя среди участвующих в конкурсе стран и городов являются уровень безопасности, развитость инфраструктуры и гостиничной сети.