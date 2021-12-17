Пятница, 17 Декабря 2021 11:43

АрмИнфо. Турецкий эксперт рассказал чего ждать от армяно-турецких отношений в обозримом будущем.

Так, Четинер Четин (Cetiner Cetin) в своей статье в турецком издании Haberturk пишет, что в Турции с улыбкой воспринял сообщения о готовящейся "нормализации" отношений между Ереваном и Анкарой.

"Увидев заголовки о "нормализации" отношений с Арменией, я, честно говоря, слегка улыбнулся. Потому что для нормализации вам сначала нужно состоять в нормальных отношениях, а затем - в ненормальных, для того чтобы они снова могли стать нормальными. Иными словами, необходимо сопоставление с прошлым.

Однако у нас не было здоровых отношений с Арменией и армянами на протяжении всей нашей республиканской истории. Тем не менее пришло время построить здоровые отношения, и в скором времени начнут предприниматься новые шаги. В Анкаре рабочая группа по этому вопросу

будет сформирована до 20 января 2022 года. С обеих сторон будут назначены специальные представители. На эту роль в Анкаре претендуют семь важных кандидатов. Для того чтобы сделать отношения здоровыми до мая 2022 года, будет разработана трехэтапная дорожная карта", - пишет автор статьи, слова которого цитирует ИноСМИ. При этом он добавляет, что официальные лица в Ереване, с которыми он побеседовал, отмечают, что правительство Никола Пашиняна выступает за развитие отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий. "С 15 января 2022 года будут сформированы рабочая группа и секретариат, которые будут работать напрямую с Пашиняном по этому вопросу. Ереван попытается выбрать представителя и создать рабочую группу из числа лиц, которые имеют связи с Турцией и будут выстраивать дипломатические отношения за рамками исторического измерения, на основе взаимных интересов. Специальные представители будут объявлены после достижения консенсуса двумя сторонами.

Начиная с 20 января Ереван хочет двигаться вперед. По моим наблюдениям, Анкара тоже охотно склоняется к этому. Теперь, если все пойдет хорошо, прежде всего начнутся чартерные рейсы. Иными словами, с марта Армения глотнет свежего воздуха. Открытие коридора Азербайджан - Нахичевань - Турция, обещанного ереванской администрацией во время карабахской войны, также будет важной повесткой дня за столом переговоров. Анкара желает открытия этого коридора примерно в мае-июне. А третий этап - экономические отношения: В этом вопросе развитие событий ожидается начиная с июля", - отмечается в статье.

Автор пишет, что Пашинян, поддерживаемый Западом и США, стремится нормализовать отношения с Турцией под давлением и при посредничестве России.

"Сейчас Пашинян чувствует себя комфортнее, но он не хочет жить закрытым от мира, рискуя в любой момент столкнуться с переворотом ультранационалистических пророссийских групп в своей стране. С момента своего избрания Пашинян целых четыре раза заявил о поиске пути нормализации с Турцией.

На фоне всех этих событий необходимо также просчитать возможную реакцию со стороны Ирана. Ведь тегеранская администрация не благоволит влиянию Азербайджана и Турции на Кавказе. Следовательно, нормализация отношений Армении и Турции не будет вносить весомый вклад в региональные расчеты Тегерана", - считает аналитик.