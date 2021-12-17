Пятница, 17 Декабря 2021 11:30

АрмИнфо. Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией, что представляет собой довольно сложный и многослойный процесс, необходимо решить вопрос с безопасностью, в том числе продовольственной. Подобное мнение в ходе брифинга 16 декабря выразила депутат Национального Собрания Армении от блока <Честь имею> Тагуи Товмасян.

<Никто не знает, какие объемы завтра обеспечит наше сельское хозяйство, не вытеснят ли турецкие помидоры армянское производство, после чего в Армении откажутся от этой ветки сельского хозяйства. Это пример, но такие примеры многочисленны>, - сказала Товмасян.

В этом контексте она подчеркнула, что изначально необходимо разработать все программы, в том числе по продовольственной, экономической, сельскохозяйственной безопасности, чтобы быть готовыми к рискам.

Формируя отношения с Турцией, как отметила Товмасян, <мы прекрасно понимаем, что последняя может по всем направлениям экономически <поглотить> Армению. Однако, при этом она подчеркнула, что не может привести ни одного положительного довода, с точки зрения какого-либо противодействия этим процессам.