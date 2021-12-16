Четверг, 16 Декабря 2021 21:18

АрмИнфо.Спекуляцией на пустом месте можно назвать попытки Баку вознести себя в глазах Минска за счет декларативного заявления Восточного партнерства.

Так, сегодня заголовки в азербайджанских СМИ пестрили: <Азербайджан заступился за Беларусь на саммите ВП>, <Азербайджан не присоединился к пункту декларации <Восточного партнерства> с осуждением Беларуси>, и прочее в таком роде.

Затем, отмечается, что 15 декабря по итогам VI саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе была принята совместная декларация, в которой дается оценка нынешнему состоянию проекта <Восточное партнерство> и определяется его стратегия на будущее. <Азербайджан не присоединился к параграфу 11 декларации саммита о внутриполитической ситуации в Беларуси>, - пишут азербайджанские СМИ.

Однако, как оказалось, не все так красиво и лаконично. Так, в 11 параграфе 24-х страничного документа, в частности говорится: <ЕС сожалеет о решении белорусских властей приостановить свое участие в Восточном партнерстве и надеется на возобновление сотрудничества с белорусскими властями, как только будут созданы необходимые условия для мирного перехода к демократии с целью построения совместной повестки дня, основанной на общих ценностях и интересах. Тем не менее, ЕС продолжает взаимодействие и поддержку граждан Беларуси, гражданского общества и независимых СМИ.

Комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси на сумму до 3 миллиардов евро отражает приверженность ЕС поддержке демократического выбора белорусского народа. Повторяя предыдущие заявления, ЕС осуждает инструментализацию мигрантов и беженцев белорусскими властями, а также все случаи инструментализации мигрантов в политических целях>.

Между тем, источники АрмИнфо в дипломатических кругах констатировали, что данный пункт отражает позицию государств-членов Евросоюза, и не предполагает какой-либо поддержки со стороны стран-участниц программы Восточного партнерства или тем паче их одобрения. <То есть, это декларативный документ, который демонстрирует позицию ЕС к процессам в Беларуси. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что этот пункт не нуждается в поддержке или отклонении со стороны государств ВП>, - отметил один из диписточников, заверив, что шум, поднятый Азербайджаном, лишь имитация и не имеет ничего общего с реальностью.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью констатировать: таким образом, азербайджанская дипломатия за счет информационной спекуляции пытается создать <образ доброго друга в глазах Беларуси>, меж тем как такая игра и выеденного яйца не стоит.