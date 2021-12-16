Четверг, 16 Декабря 2021 21:18

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в офис партии <Гражданский договор> для встречи с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин Еревана.

Его встретил председатель правления партии <Гражданский договор>, министр обороны Сурен Папикян.

Ранее сообщалось, что Фракция Совета старейшин правящей в Армении партии <Мой шаг> начала процесс выражения недоверия мэру столицы Айку Марутяну. По информации члена фракции Армена Котоляна, из необходимых 33 подписей уже собрано 39. <Да, процесс начался, и я думаю, что Айк Марутян будет отправлен в отставку до конца месяца>, - отметил он.

Согласно Закону о местном самоуправлении Еревана, после представления вотума недоверия мэру, на третий рабочий день созывается заседание Совета старейшин, на котором выносится вопрос о вотуме недоверия и новый мэр избирается тайным голосованием.

Ранее в принадлежащей семье премьер-министра Пашиняна газете <Айкакан жаманак> появилась неподтвержденная фактами заметка о якобы встрече Марутяна со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном - фактическим руководителем оппозиционного блока <Армения>. В блоке эту информацию опровергли, однако стало ясно, что этот <фейк> стал следствием <черной кошки>, пробежавшей между Пашиняном и Марутяном. Еще ранее некоторые СМИ сообщали, что на места мэра столицы якобы метит ближайший сподвижник Пашиняна, крупный бизнесмен, глава Концерна <Сил- Групп> Хачатур Сукиасян.

44-летний Марутян, который был одной из ключевых фигур "бархатной" революции, был избран мэром в 2018 году. Срок его полномочий истекает в 2023 году. Он оказался неплохим хозяйственником и в основном его действия поддерживаются жителями столицы. Однако Марутян, в отличие от парламентских выборов 2018 года, на внеочередных выборах в июне текущего открыто не поддержал Пашиняна.