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АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков 16 декабря встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Согласно информации пресс-службы МИД РФ, состоялось обстоятельное обсуждение проблематики общеевропейской и евразийской безопасности. Представители дипмиссий были проинформированы о российских предложениях по обеспечению международно- правовых гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии.
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|В Брюсселе стартует 6-ой саммит Восточного партнерства: Беларусь не примет участие во встрече
|Премьер-министры Армении и Словении отметили важность углубления отношений Армения-ЕС
|Генпрокурор Армении и глава Минюста Ирана обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя странами
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|Прогноз: Полноценной реализации "3+3" ожидать не стоит
|Майа Санду: Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с Арменией
|Комиссия США по международной религиозной свободе выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения религиозных меньшинств в Турции
|Глава Минюста Армении рассказал Генсеку СЕ о грубых нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права в отношении армянских пленных
|Представитель ФБР: Активное сотрудничество в сфере противодействия коррупции остается одним из приоритетов правительства США
|Омбудсмен Арцаха: Жители общины Тагавард неоднократно поднимали вопрос о доступе на общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана
|Сейран Оганян был вызван в прокуратуру в рамках процесса по конфискации имущества незаконного происхождения
|Юрист: Судебный вердикт Гаагского суда - свидетельство неплохой работы армянской команды
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|КПП Баграташен-Садахло и Бавра-Ниноцминда переходят к круглосуточному графику работы
|Президент Армении надеется в ближайшем будущем встретиться с иранским коллегой и обсудить с ним различные аспекты двустороннего сотрудничества
|Госсекретарь США приветствовал шаги Еревана и Анкары по нормализации отношений
|В Объединенном штабе ОДКБ прошли консультации по проекту Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств СКБ ОДКБ на 2023 год
|Госминистр Арцаха: Лачинский коридор не может находиться под контролем Азербайджана
|Эксперт о встрече в Брюсселе: Неизбежность ухода РФ с Южного Кавказа и серьезность намерений ЕС создает риск военной дестабилизации региона
|За сутки в Армении было выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 11 человек
|ANCA призвал администрацию Байдена сделать перезагрузку политики США в отношении Армении и Арцаха
|Шарль Мишель рассказал о чём договорились Пашинян и Алиев на встрече в Брюсселе
|Пашинян и Алиев подтвердили договоренность об открытии железной дороги - она будет действовать по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран
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|Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе
|Никол Пашинян провел встречу с главой Совета Европы в рамках рабочего визита в Брюссель
|Политолог: "План Лаврова" существовал, и тому есть доказательства
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|Экс-глава МИД Армении: Формат "3+3" может попытаться нейтрализовать или бросить тень на МГ ОБСЕ
|Ара Айвазян скептично настроен по отношению к предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе
|Туркменистан направил гуманитарный груз в Aфганистан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении под стражу заключены руководители двух НПО
|Читать больше
|Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
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