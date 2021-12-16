Четверг, 16 Декабря 2021 21:13

АрмИнфо. Столичный градоначальник Айк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах. Об этом по итогам встречи премьер-министра с членами Совета старейшин Еревана заявил журналистам руководитель фракции "Мой шаг" в данном органе Армен Галджян.

Так, по его словам, в ходе встречи обсуждался текущий политический кризис вокруг фигуры мэра города. Как указал Галджян, расхождения во взглядах проявились особенно остро после того, как столичный градоначальник вышел из "Гражданского договора", и в ГД на протяжении года, безрезультатно, пытались найти пути сотрудничества.

Галджян отметил, что в скором времени фракция выступит с соответствующим заявлением.