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АрмИнфо.Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Натией Нацвлишвили высоко оценил сотрудничество с институтами Организации объединенных наций. В частности, с ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, УВКБ ООН и другими структурами, а также эффективность программ, реализуемых ими.
Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, в ходе встречи были обсуждены приоритеты деятельности двух структур, проводимых государством работ в ряде сфер, в частности, процесс реформ в системе полиции, проблемы в вопросе лишения свободы, вопросы защиты конституционных прав человека и роль Защитника прав человека РА в указанных направлениях.
Отдельно затрагивались вопросы, связанные с возвращением из Азербайджана армянских пленных, которые незаконно удерживаются властями этой страны. Было указано на искусственное затягивание процесса их возвращения из плена.
Арман Татоян также указал на факт нарушения прав жителей приграничья РА со стороны азербайджанских военных, незаконно размещенных в непосредственной близости от армянских сел.
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|Туркменистан направил гуманитарный груз в Aфганистан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении под стражу заключены руководители двух НПО
|Вице-спикер парламента Армении и дипломат МИД ФРГ обсудили карабахский конфликт и деятельность МГ ОБСЕ
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