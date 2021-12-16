Четверг, 16 Декабря 2021 15:34

АрмИнфо. "Крылья Татева" сталa победителем 28-й премии "World Travel Awards" в номинации "Лучшая канатная дорога в мире 2021 года", а Армения - в номинации "Ведущее туристическое направление в сфере культурного наследия".

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, принимая во внимание постепенное восстановление индустрии мирового туризма после вспышки эпидемии Covid 19, получение высшей туристической награды в этом году важно и ценно для Армении как никогда.

Благодаря подобной награде мирового уровня "Крылья Татева" - самая длинная реверсивная канатная дорога в мире (5752 м), обслужившая

более миллиона посетителей за последние 11 лет, - может добиться новых успехов и продолжить свою деятельность на международном туристическом рынке, направленную на повышение осведомленности об Армении и Татеве.

"Это достижение еще раз доказало, что Татевский монастырь и канатная дорога "Крылья Татева" являются ведущим и наиболее значимым туристическим направлением Армении и региона в целом. При этом канатная дорога "Крылья Татева" соответствует самым высоким международным стандартам", - сказал директор Татевской канатной дороги Ваге Багдасарян.

World Travel Awards основана в 1993 году с целью признания, награждения и торжественного чествования выдающихся достижений в индустрии путешествий, сфере туризма и гостеприимства.

"Участие и тем более победа Армении в двух номинациях этой престижной мировой премии способствуют лучшей узнаваемости страны на международном рынке. Необходимо использовать подобные возможности и через различные маркетинговые кампании укрепить позиции Армении в качестве важного объекта всемирного наследия и страны с самой современной канатной дорогой", - отметила эксперт по связям с общественностью Комитета по туризму Министерства экономики Армении Гаяне Айвазян.

Сотрудничество с World Travel Awards было инициировано благотворительным Фондом туризма и урбанистики (TUF) в июне этого года. В рамках сотрудничества подписано соглашение, направленное на развитие потенциала специалистов сферы туризма и туристической инфраструктуры Армении.

Кроме того, в рамках данного сотрудничества благотворительный фонд TUF организовал визит основателя и директора World Travel Awards Грэма Кука в Армению, в ходе которого он посетил наиболее известные и привлекательные с точки зрения туризма достопримечательности, познакомился с культурой, историей, традициями и национальной кухней Армении.

Начиная с июля 2020 года, благотворительный Фонд туризма и урбанистики (TUF) руководит всеми проектами фонда "Инициативы развития Армении" (IDeA), имеющими отношение к туризму и градостроительству (Дилижан, Татев, Арцах и Ереван). Фонд разрабатывает инновационные программы сферы туризма и градостроительства, содействует устойчивому территориальному развитию, способствуя позиционированию Армении на карте мира как конкурентоспособной туристической страны.