Четверг, 16 Декабря 2021 14:39

АрмИнфо.Итальянская «Рома», за которую выступает армянский полузащитник Генрих Мхитарян, проведет крайне непростой отрезок сезона, от результатов которого будет зависеть судьба команды в чемпионате страны.

Римляне, выступающие в нынешней кампании под руководством известного португальского специалиста Жозе Моуриньо, уже успели пробиться в 1/8 финала Кубка конференций – нового турнира от УЕФА, считающегося третьим по престижности в Старом свете. А вот в чемпионате Италии у «Волков» дела идут не так гладко, как хотелось бы. Допустив немало осечек по ходу первого круга, команда за которую выступает армянин Генрих Мхитарян, пока находится лишь на шестой строчке в турнирной таблице.

Римляне отстают от лидера сезона – миланского «Интера», уже на 12 очков, а от зоны Лиги чемпионов, попасть в которую было одной из задач команды перед стартом чемпионата – на 8 баллов. И как сообщает портал Спортставки.онлайн, на котором всегда можно отыскать актуальные новости и статистику со спортивных площадок по всему миру, уже в ближайший месяц «Рому» ждет сложнейший календарь матчей в Серии А, от исходов которых во многом будет зависеть дальнейшая судьба столичной команды.

Первым соперником команды Мхитаряна будет «Аталанта», которая примет римлян 18-го декабря, и как считают эксперты беттинг-компании PariMatch, в этой встрече соперник «Ромы» будет явным фаворитом поединка. Если скачать мобильную версию PariMatch на свой смартфон или любое другое подходящее устройство, можно отыскать котировки на матч «Аталанты» и «Ромы», которые свидетельствуют о преимуществе коллектива из Бергамо. Хозяевам отводят примерно 55% шансов на добычу трех очков, а команде Мхитаряна – всего 23%.

Но выездом в Бергамо сложный календарь «Ромы» не ограничится. Далее в расписании у «Волков» домашний матч с «Сампдорией» 22-го декабря, а затем – уже в новом году тяжелейшие поединки против «Милана» 6-го января и «Ювентуса» 9-го числа первого месяца 2022-го года.

Если этот труднейший отрезок команде армянского легионера удастся пройти достойно и набрать очки в каждом из четырех поединков, то «Рома» останется в числе претендентов на место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Если же команда Мхитаряна не наберет хотя бы 7-ми очков в этих противостояниях, об амбициозных целях и квартете лучших в текущем чемпионате можно будет забыть.