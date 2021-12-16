Четверг, 16 Декабря 2021 13:05

АрмИнфо. Защита Мaмикона Асланяна назвала незаконным уголовное преследование их подзащитного, который претендует на пост мэра Ванадзора - третьего города страны.

Так, адвокат Асланяна Лусине Саакян после задержания ее подзащитного отметила, что в отношении кандидата в главы общины Ванадзора от блока партий "Мамикон Асланян" Мамикона Асланяна начато заведомо незаконное уголовное преследование.

Она констатировала, что 17 декабря должно было состояться заседание Совета старейшин, на котором уже должен был быть обсужден вопрос избрания мэра, однако, учитывая то обстоятельство, что был подан иск в суд, заседание было отложено на неделю. Она считает этот факт не случайным. По убеждению защиты, это было сделано специально для того, чтобы Асланян не смог присутствовать на этом заседании. Защита считает задержание своего подзащитного политически мотивированным.

Оппозиционные силы Армении также раскритиковали данные действия властей в отношении Асланяна, назвав их политическим террором.

Накануне вечером Следственный комитет Армении сообщил, что бывший мэр города Ванадзор Мамикон Асланян, вновь претендующий на пост главы третьего по величине города Армении, задержан и привлечен в качестве обвиняемого.

Асланян, блок которого на выборах в органы местного управления 5 декабря заручился поддержкой 38,7% жителей общины согласно правоохранителям, злоупотребил своими должностными полномочиями и совершил служебный подлог. Ему инкриминируется преступления по трем статьям Уголовного кодекса: "Превышение должностных полномочий", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

После задержания Асланяна, блок "Мамикон Асланян" распространил заявление, в котором говорится: "Уважаемые жители Ванадзора, Дух команды блока "Мамикон Асланян" силен. Мы чувствуем поддержку всех вас. Он укрепляет и обязывает быть сильным и защитить выбор каждого. Мы до конца будем стоять за нашего лидера Мамикона Асланяна. Будьте уверены, что мы будем бороться за голос каждого жителя Ванадзора до конца, до победы справедливости. Мамикон Асланян даже из тюрьмы будет бороться за реализацию избирательного права каждого жителя Ванадзора. Сила и упорство в поддержании системы местного самоуправления как звена демократии".

Блок "Мамикон Асланян", принял участие в состоявшихся 5 декабря выборах в органы местного самоуправления и заручился поддержкой 38,7% горожан. Правящая партия "Гражданский договор" получила 25,06% голосов, "Рабочая социалистическая партия Армении" -14,53% голосов, партия "Отечество" - 4,48% голосов, "Страна для жизни" - 4,29 % голосов.

Заметим также, это не первый оппозиционный кандидат, претендующий на пост главы общины, который оказался за решеткой. Неделей ранее, после того, как блоки "Агарон Хачатрян" и "Единый Варденис", принявшие участие в выборах в ОМС в Варденисе, заявили о создании коалиции, возглавляющего список альянса "Единый Варденис" Арама Арутюняна вызвали на допрос в СК. Позже стало известно о заключении его под стражу. За решеткой продолжает находиться и Аруш Арушанян, одержавший победу на выборах в ОМС в Горисе.