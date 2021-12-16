Четверг, 16 Декабря 2021 12:15

АрмИнфо. Мэр Еревана Айк Марутян, которому пророчат скорый уход с поста, сообщил о подписании заявок на приобретение еще 100 новых автобусов и столько же лифтов. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Фейсбук.

Марутян выразил горожанам благодарность за слова поддержки и поделился хорошими новостями. "Уважаемые граждане, дорогие соотечественники! Спасибо за вашу реакцию и теплые слова.

P.S. А тоже хочу поднять вам настроение. Я подписал заявки на приобретение еще 100 новых автобусов и 100 лифтов.

В следующем году у нас будет уже заменено 1000 лифтов, и мы обновим городской транспортный парк более чем на 60% - число новых автобусов достигнет 520", - сообщил Марутян.

Как накануне сообщало АрмИнфо, фракция Совета старейшин правящей в Армении партии "Мой шаг" начала процесс выражения недоверия мэру столицы Айку Марутяну. По информации члена фракции Армена Котоляна, из необходимых 33 подписей уже собрано 39. При этом, Котолян отказался говорить о причинах этого решения властей, отметив, что фракция предоставит общественности мотивы этого решения. Однако он не исключил, что такое решение - политически мотивировано.

Согласно Закону о местном самоуправлении Еревана, после представления вотума недоверия мэру, на третий рабочий день созывается заседание Совета старейшин, на котором выносится вопрос о вотуме недоверия и новый мэр избирается тайным голосованием.

Ранее в принадлежащей семье премьер-министра Пашиняна газете "Айкакан жаманак" появилась неподтвержденная фактами заметка о якобы встрече Марутяна со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном - фактическим руководителем оппозиционного блока "Армения". В блоке эту информацию опровергли, однако стало ясно, что этот "фейк" стал следствием "черной кошки", пробежавшей между Пашиняном и Марутяном.

Еще ранее некоторые СМИ сообщали, что на места мэра столицы якобы метит ближайший сподвижник Пашиняна, крупный бизнесмен, глава Концерна "Сил-Групп" Хачатур Сукиасян.

44-летний Марутян, который был одной из ключевых фигур "бархатной" революции, был избран мэром в 2018 году. Срок его полномочий истекает в 2023 году. Он оказался неплохим хозяйственником и в основном его действия поддерживаются жителями столицы. Однако Марутян, в отличие от парламентских выборов 2018 года, на внеочередных выборах в июне текущего открыто не поддержал Пашиняна.