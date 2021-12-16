Четверг, 16 Декабря 2021 12:10

АрмИнфо. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана в ходе встречи в Брюсселе подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Об этом сообщил глава правительства РА Никол Пашинян 16 декабря перед началом заседания кабинета министров.

Пашинян отметил, что данная договоренность была достигнута по результатам обсуждений трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам разблокировки региональных коммуникаций. Данная договоренность, достигнутая на уровне вице-премьеров трех стран, как указал армянский премьер, была зафиксирована 26 ноября в Сочи в ходе встречи лидеров трех стран, которая состоялась при посредничестве президента РФ Владимира Путина. "В Брюсселе же в ходе встречи, состоявшейся при посредничестве председателя Совета Европы Шарля Мишеля, все это было фактически зафиксировано", - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что железная дорога будет функционировать в соответствии с международно признанными правилами границы и таможни, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран. Армения по железной дороге получит доступ в Исламскую Республику Иран и в Российскую Федерацию, а Азербайджан по железной дороге свяжется с Нахичеванской Автономной Республикой.

Помимо этого, как отметил премьер, если Армении удастся начать определенный, продуктивный диалог с Турцией и достичь открытия границ и коммуникаций, этот проект может иметь более обширный охват - по имеющейся железной дороге Ерасх- Гюрми-Карс. В связи с этим, по словам Пашиняна, Армения уже должна задуматься над строительством железной дороги.

Конечно, до начала самого строительства еще предстоит много работы, отметил он. "Спроектировать, объявить тендеры, договориться. Конечно, часть этой работы уже проделана, но теперь мы должны решать эту проблему практической, повседневной работой. Конечно, в ближайшие дни, в более узком составе, мы проведем дополнительные консультации, чтобы уточнить наши представления, график и дорожную карту. Наше намерение и желание - днем ранее построить эту железную дорогу. Я не хочу переоценивать значение проекта этого соглашения, но, с другой стороны, не хочу недооценивать. Это важная договоренность и я надеюсь, что мы с точностью ее осуществим, что существенно изменят экономическую, инвестиционную, политическую среду, а также среду безопасности в регионе. Мы должны сосредоточиться на решении этой проблемы в ближайшем будущем", - заявил Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что с президентом Алиевым также достигнута договорённость о продолжении контактов по вопросам двусторонней повестки, тем самым пытаясь сформировать и сформулировать общие подходы и точки зрения, вместе с тем преодолеть имеющиеся разногласия. -