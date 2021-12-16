Четверг, 16 Декабря 2021 11:58

АрмИнфо. Американское посольство в Армении рассказало о новых правилах въезда в США.

Так, согласно сообщению дипмиссии США в РА на Facebook все пассажиры в возрасте 2- х лет и старше, въезжающие в США через воздушную границу, обязаны представить отрицательный результат теста на COVID19, полученный в день, предшествующий отбытию рейса в США, или справку о выздоровлении от COVID19 в течение последних 90 дней. При этом подчеркивается, что ПЦР тест необходимо представить независимо от того, было ли лицо вакцинировано или нет, и вне зависимости от страны происхождения.

"Призываем всех пассажиров, отправляющихся в США, периодически проверять сайт вашего авиаперевозчика и следить за сайтом посольства США в Армении для своевременного получения последних сведений об изменениях, связанных с ограничениями, обусловленными COVID19", - говорится в сообщении посольства США в РА.