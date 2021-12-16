Четверг, 16 Декабря 2021 11:35

АрмИнфо. В последнее время в Армении наблюдается тенденция снижения темпов распространения коронавируса, при ускорении динамики выздоровевших. Так, за последние сутки в Армении провели 7 571 тест на коронавирус, из коих было выявлено 180 новых случаев заражения (2,7%), при этом выздоровело 470 человек, скончалось - 18.

Согласно источнику, по положению на 11:00 16 декабря фактическое лечение получает 7 676 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 472 320 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 157 человек (13,8% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 327 029 (95,3%), скончалось - 7 874 (свыше 2,2%).