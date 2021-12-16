Четверг, 16 Декабря 2021 11:32

АрмИнфо.Официальный представитель Советника по национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн выступил с заявлением по итогам, состоявшейся в Вашингтоне, встречи советника по национальной безопасности Джейка Салливана с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

В заявлении отмечается, что Джейк Салливан встретился сегодня с Арменом Григоряном. "Салливан передал приверженность Соединенных Штатов делу мира, безопасности и процветания в Армении и в регионе Южного Кавказа. Он выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью в отношениях между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что передвижение военных вблизи недемаркированных границ является безответственным и провокационным. Он приветствовал продолжающееся общение между двумя сторонами и подчеркнул приверженность США продолжению поддержки мер по укреплению доверия и регионального примирения как на двусторонней основе, так и в качестве сопредседателя Минской группы.

Салливан также приветствовал заявление о том, что Турция и Армения назначат специальных представителей для обсуждения процесса нормализации. При этом он высоко оценил участие премьер-министра РА Никола Пашиняна в Саммите за демократию и выделил армяно-американское тесное сотрудничество в области реформ, демократического институционального строительства и экономического развития в Армении", - говорится в заявлении Хорна.