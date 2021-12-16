Четверг, 16 Декабря 2021 11:26

АрмИнфо.На полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники обсудили ряд вопросов дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Кипром в политической, экономической и гуманитарной сферах. Была подчеркнута важность активного сотрудничества между правительствами двух стран для продвижения взаимовыгодных проектов. Были затронуты итоги саммита Восточного партнерства.

Никол Пашинян и Никос Анастасиадис обменялись мнениями о развитии событий на Южном Кавказе. Была подчеркнута готовность к совместному противостоянию вызовам и отмечена необходимость тесного и эффективного сотрудничества в решении проблем.