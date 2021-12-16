Четверг, 16 Декабря 2021 11:23

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев ходе выступления на саммите Восточного партнерства Европейского союза в Брюсселе сообщил, что продолжавшиеся около 5 часов обсуждения с премьер-министром Армении, проведенные 14 декабря по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля прошли в конструктивной обстановке.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, Алиев поблагодарил президента Совета Европейского Союза за постоянное внимание к региональным вопросам, вклад в данные процессы и их поддержку.

Он подчеркнул вклад Шарля Мишеля в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Алиев также сказал, что эти переговоры, проведенные по инициативе Шарля Мишеля, были очень практичными и носили обстоятельный характер, здесь обсуждались такие вопросы, как нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитация и демаркация границ, прокладка транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной линии, отметил, что в конечном итоге они прошли эффективно и прагматично.

Азербайджанский лидер сказал, что на VI Саммите Восточного партнерства между Арменией и Азербайджаном царила конструктивная атмосфера, особо подчеркнул роль Европейского Союза в создании такой атмосферы. Глава государства отметил, что важно не упустить эту возможность и, воспользовавшись представившимся шансом, продолжать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира в регионе, передает Анадолу.

Коснувшись также роли Минской группы ОБСЕ, Алиев привлек внимание к тому, что на переговорах, проводимых в течение 28 лет, не было достигнуто никакого результата. Он отметил, что Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ ответа, соответствующего новой геополитической реальности, подчеркнул, что в этом контексте азербайджанская сторона считает, что МГ может оказать содействие в подготовке мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ, налаживании контактов между людьми, мерах по созданию доверия и других вопросах.