Среда, 15 Декабря 2021 23:42

АрмИнфо. Фракция Совета старейшин правящей в Армении партии «Мой шаг» начала процесс выражения недоверия мэру столицы Айку Марутяну. По информации члена фракции Армена Котоляна, из необходимых 33 подписей уже собрано 39. «Да, процесс начался, и я думаю, что Айк Марутян будет отправлен в отставку до конца месяца», - отметил он.

По сообщению «Радио Азатутюн" (Радио Свобода), Котолян отказался говорить о причинах этого решения властей, отметив, что фракция предоставит общественности мотивы этого решения. При этом он не исключил, что такое решение – политически мотивировано.

Согласно Закону о местном самоуправлении Еревана, после представления вотума недоверия мэру, на третий рабочий день созывается заседание Совета старейшин, на котором выносится вопрос о вотуме недоверия и новый мэр избирается тайным голосованием.

Ранее в принадлежащей семье премьер-министра Пашиняна газете «Айкакан жаманак» появилась неподтвержденная фактами заметка о якобы встрече Марутяна со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном – фактическим руководителем оппозиционного блока «Армения». В блоке эту информацию опровергли, однако стало ясно, что этот «фейк» стал следствием «черной кошки», пробежавшей между Пашиняном и Марутяном.

Еще ранее некоторые СМИ сообщали, что на места мэра столицы якобы метит ближайший сподвижник Пашиняна, крупный бизнесмен, глава Концерна «Сил-Групп» Хачатур Сукиасян.

44-летний Марутян, который был одной из ключевых фигур "бархатной" революции, был избран мэром в 2018 году. Срок его полномочий истекает в 2023 году. Он оказался неплохим хозяйственником и в основном его действия поддерживаются жителями столицы. Однако Марутян, в отличие от парламентских выборов 2018 года, на внеочередных выборах в июне текущего открыто не поддержал Пашиняна.