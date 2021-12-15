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 Среда, 15 Декабря 2021 20:21

Кавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальней

Кавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальней

АрмИнфо.Армения – как сковорода, на которой Россия подогревает алиевский режим до кондиции, необходимой для поддержания Азербайджана в сфере своих национальных геополитических интересов.

И делает она это посредством, как минимум, вступления этой страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а далее, со временем, и в ОДКБ, а там жизнь покажет.

Пожалуй, именно такой вывод напрашивается при анализе заявления, сделанного буквально на днях на заседании Высшего Евразийского экономического совета его почетным председателем Нурсултаном Назарбаевым. Заявления имеющего довольно глубокие корни… “Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, все мы так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджаном, чтобы он тоже стал наблюдателем”, - заявил первый президент Казахстана.

Данное, любопытное само по себе, предложение Елбасы представляется закономерным продолжением процессов, начавшихся задолго до “налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки”. Процессов в свою очередь ставших вполне логическим итогом попадания России в очередную и традиционную для своей многовековой истории геополитическую «ловушку», вновь оказавшись между «молотом» в лице коллективного Запада и «наковальней» в лице огромного тюркского мира.

Россия как наследница Руси Ивана Ш – первого собирателя земель русских, сегодня жестко и рефлекторно реагирует на продвижение коллективного Запада на восток. С другой стороны, Россия хорошо осознает, что возродившаяся идея пантюркизма и открытая в этом ключе поддержка Эрдогана Украины в вопросе выталкивания ее из-за границ Черного моря посредством обратного отжима стратегически важного «острова Крым» - страшный вызов, который вкупе с тюркским фактором грозит ей далеко идущими последствиями, соразмерными очередной, после крушения СССР, геополитической катастрофой. В этом контексте становится понятно, что союзнической России Армении осталась незавидная роль маленького наблюдателя за этими тектоническими сдвигами, причем наблюдателя, расположившегося, выражаясь метафорически, в самом центре одного из глубоких разрывов земной коры.

Именно по этой причине Россия, как то не раз бывало в ее истории, вновь взяла на вооружение пресловутый, но дипломатически совершенно оправданный принцип «балансирования и равноудалённости», но не инфантильности и не предательства, в котором ее сегодня обвиняют некоторые армянские аналитики. Но тем не менее, именно в этом ключе видится подноготная т.н. “плана Лаврова”. Плана получившего свою реализацию в ходе и по итогам 44-х дневной агрессии Азербайджана против Армении в Арцахе. Именно те 44 прошлогодних, осенних дня не только уничтожили многолетний статус-кво в регионе от 1994 года, но и полностью изменили геополитическую конфигурацию в армяно-азербайджанском конфликте, да и на всем Южном Кавказе. Арцах перестал быть пупом земли, вокруг которого в представлениях, впрочем, лишь армян и азербайджанцев вертелся весь мир. И теперь речь идет о конфликте между Арменией и Азербайджаном, где проблема статуса непризнанной Республики Арцах превратилась лишь в часть всей этой истории, в которую начали вписывать такие главы как делимитация и демаркация границ и разблокировка региональных транспортных коммуникаций.

Еще один закономерный итог геополитических упреждающих шоков, и как следствие 44-х дней войны – резкая сдача позиций Минской группы ОБСЕ, функции которой во многом перешли к Москве, которая сегодня практически единолично модерирует обновленный армяно-азербайджанский конфликт. Баку же пока безуспешно, но упрямо пытается, что-то выбить для себя из этой ситуации за счет новых уступок от Еревана, который после поражения в Арцахе, объективно является самой слабой стороной. Причем, не вследствие реальной силы “железного кулака”, которым время от времени размахивает Алиев, а в силу фактической политики равноудаленности со стороны Москвы, которая в рамках подобного подхода старается ограничить площадь и силу метаний далеко не пророссийского, но и далеко не опытного и неискушенного в большой политике премьер-министра Армении.

Как результат, закономерный вопрос армянской аналитической мысли о том, зачем все это нужно, собственно, России, и лично Владимиру Путину поддерживать молчаливостью азербайджанский максимализм, в том числе за счет инфантильного отношения к союзным обязательствам в отношении Армении, отпадает сам собою. Ответ ведь на поверхности: для российской власти главным является отнюдь не то, кому будет принадлежать маленький, никому не интересный в масштабах нового геополитического расклада сил, Арцах, а то, как вернуть под свой зонтик весь Южный Кавказ. И на примере происходящего в Арцахе и на нынешних границах Армении и Азербайджана, которые, почему-то, после 9 ноября 2020-но немедленно утратили четкие очертания, можно констатировать, что Москве, в принципе, удается, если не мытьем так катаньем добиваться своих целей. «План Лаврова» можно называть как угодно: “мадридскими” или “казанскими” принципами, суть его от этого не меняется. Поэтому «наезд» со Смоленской площади на неискушенного в вопросах дипломатического нарратива спикера армянского парламента – это дело второстепенное, так «на всякий случай». Главное – напомнить, что есть моменты, когда лучше умно промолчать, чем по глупости хвастаться перед журналистами своей «эрудированностью».

В Москве изначально, с самого момента начала распада Союза, прекрасно понимали ценность карабахского конфликта (да и не только его) как действенного механизмаконтроля над де-юре уже независимыми Арменией и Азербайджаном. А впоследствии, судя по всему, после апрельской войны 2016 года, последующей за возвратом Крыма и ожесточением Запада, сумели перехватить инициативу и трансформировать “мадридские принципы” на основе которых с 2007 года шло урегулирование конфликта в условный “план Лаврова”. И крайне важно отметить, что, по сути, российский план имел от “принципов” лишь одно, принципиальное отличие: в нем имелся пункт о размещении в Арцахе российской военной базы – в качестве миротворцев. Почему режим Саргсяна не отреагировал на этот явный внешнеполитический вектор вовремя и достойно для страны – понятно. Режим не желал стать «предательским». Может именно поэтому в 2018 году власть в Армении сменилась так неожиданно и «бархатно»? В результате Армения превратилась в сковороду, а Азербайджан в поджариваемый на этой сковороде до евразийской кондиции кусок баранины. Москва, таким образом, сумела протолкнуть “план Лаврова” в разбитое 44 дневной войной окно. И сделала она это после того, как несколько лет безуспешно пыталась занести его в дверь…

Размещение российских миротворцев “на международно-признанной территории Азербайджана” – большой дипломатический успех России, успех, в контексте которого пара-тройка турецких генералов на «наблюдательном пункте» в Карабахе – командировочная прогулка. И вот теперь события идут своим закономерным чередом, уже в виде формата “3+3”, где организаторы придвинули дополнительный стул для Грузии. Как долго она будет уклоняться от приглашения, сказать трудно, но формат формируется. На Западе все это прекрасно видят, но вмешиваться не хотят или не могут, что, собственно, с точки зрения «искусства возможного» идентично.

Так что, не впадая в футуристические дебри, можно с большой долей вероятности констатировать: огонь под сковородкой будет постепенно повышаться и в среднесрочной перспективе “российский план” по затаскиванию Азербайджана в ЕАЭС продолжит свою ползучую реализацию. Со всеми вытекающими из этого “прелестями” для находящейся на подхвате Армении.

Эммануил Мкртчян, Давид Степанян


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