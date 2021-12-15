Среда, 15 Декабря 2021 18:58

АрмИнфо.Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовал бы активизации взаимной торговли и разблокировке транспортных артерий в регионе. Об этом 15 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на просьбу прокомментировать вопрос о возможном присоединении Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

По ее словам, инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заслуживает внимания. "Как вы знаете, Евразийский экономический союз открыт для государств, которые разделяют его цели, принципы и заинтересованы в более тесной интеграции, взаимодействии. В первую очередь, мы имеем ввиду, страны СНГ, которые сохраняют государствами-членами союзное поле, тесные связи в сфере коопераций", - сказала она.

Вместе с тем, Захарова обратила внимание на тот факт, что ЕАЭС развивается быстрыми темпами, непрерывно совершенствует инструменты экономического взаимодействия с учетом наилучших мировых практик. В этом ключе она обратила внимание, что активно модернизируется и транспортная инфраструктура - в союзе действует система технического регулирования, которая была создана с учетом международного опыта.

"Но, несмотря на непростой период, связанный с пандемией, большинство макроэкономических показателей характеризуется положительной динамикой. Поэтому, как представляется, развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовал бы активизации взаимной торговли, разблокировке транспортных артерий в регионе, ну, и конечно же, реализации масштабных региональных, инфраструктурных проектов. И не только региональных", - сказала она, при этом напомнив, что решение о повышении уровня взаимодействия Союза принимается с согласия всех государств- членов и заинтересованной стороны по итогам проработки возможных экономических последствий подобного шага.

Отметим, что 10 декабря, первый президент Казахстана, почетный председатель Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан стать государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, все мы так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем", - заявил он в ходе заседания ВЕЭС, проходящего в пятницу в формате видеосвязи.