Среда, 15 Декабря 2021 18:57

АрмИнфо. Россия приветствует прямые и продолжительные контакты между Азербайджаном и Арменией, особенно когда они проходят на высшем уровне. Об этом 15 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на просьбу дать оценку прошедшей накануне в Брюсселе встрече лидеров Армении и Азербайджана при участии главы Евросовета.

При этом она коснатировала, что встреча двух лидеров состоялась буквально вчера вечером, информация о содержании дискуссии продолжает поступать. По ее словам, эксперты МИД РФ их анализируют.

"Мы рассчитываем, что итоги Брюссельских обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты на предыдущих встречах", - подытожила Захарова.

В Брюсселе 14 декабря состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского

Совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече были обсуждены ход выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также от 26 ноября.

Была подчеркнута важность немедленного решения гуманитарных проблем, обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других

удерживаемых гражданских лиц. Стороны коснулись работ по открытию региональных коммуникаций. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили договоренность об открытии железной дороги, которая будет действовать в соответствии с международно признанными правилами контроля, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран. Армения по железной дороге получит доступ в Исламскую Республику Иран и в Российскую Федерацию. Была отмечена важность конкретных шагов по снижению напряженности в регионе. Были затронуты возможные шаги по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также по установлению взаимного доверия. ЕС также заявил о создании экономической платформы для взаимодействия со сторонами.