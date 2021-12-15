Среда, 15 Декабря 2021 17:54

АрмИнфо.Сегодня лидеры ЕС, стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства (ВП) встретятся на шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба Европейского соседства, заседание возглавит президент Европейского совета Шарль Мишель. Более того, Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен будут представлять ЕС.

"Восточными партнерами, присутствующими на саммите, будут Армения, Азербайджан, Грузия, Республика Молдова и Украина. Беларусь приостановила свое участие в Восточном партнерстве, но ЕС продолжает сотрудничать с народом Беларуси.

Саммит подтвердит и укрепит совместную приверженность развитию стабильности и сотрудничества, проведению необходимых реформ, определению общих будущих приоритетов и мобилизации ресурсов для решения основных стоящих перед ними задач. Саммит посвящен поддержке пяти ключевых направлений - экономики, управления, окружающей среды, цифровизации и инклюзивности обществ.

Эти приоритеты основываются на прошлых достижениях Восточного партнерства с учетом новых вызовов и возможностей, в частности перехода к "зеленым" и цифровым технологиям, а также необходимости восстановления после пандемии", - говорится в сообщении ЕС, при этом отмечается, что встреча начнется в 16.00 по местному времени, после чего состоится пресс-конференция.

С 2009 года Восточное партнерство (ВП) укрепляет политические и экономические отношения между Европейским союзом, странами ЕС и шестью странами Восточного партнерства, расположенными в Восточной Европе и на Южном Кавказе: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. Саммиты Восточного партнерства проходят каждые два года, на них съезжаются главы государств и правительств. На этих встречах на высшем уровне определяется дальнейший политический курс партнерства, приоритеты сотрудничества на ближайшие годы.