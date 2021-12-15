Среда, 15 Декабря 2021 17:54

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе встретился с премьер- министром Словении Янезом Яншей.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поблагодарил словенскую сторону за содействие тесному сотрудничеству между Арменией и ЕС в ходе ее председательства в ЕС и за эффективное продвижение совместных программ. Никол премьер отметил, что правительство заинтересовано в развитии и укреплении партнерства как с Европейским союзом, так и со Словенией в различных сферах, в том числе в экономике. Пашинян коснулся также институциональных реформ в Армении, подчеркнув, что они будут носить последовательный характер.

Янез Янша подчеркнул важность углубления отношений Армения-ЕС, добавив, что программы, реализуемые в рамках Восточного партнерства, могут дать новый импульс укреплению связей. По словам премьер-министра Словении, существует большой потенциал для сотрудничества, реализация которого будет способствовать эффективному осуществлению реформ в Армении.

Собеседники коснулись повестки саммита <Восточного партнерства>, развития событий на Южном Кавказе, а также итогов трехсторонней встречи премьер-министра РА, председателя Совета Европы и президента Азербайджана в Брюсселе.