Среда, 15 Декабря 2021 17:35

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян и министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими на встрече в Шарм-эль- Шейхе обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя соседними странами.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, стороны высоко оценили динамику сближения и развития отношений между прокуратурами Армении и Ирана в последний период, непрерывный рост уровня взаимного доверия и сотрудничества, о чем свидетельствуют и эффективные взаимные визиты генеральных прокуроров РА и ИРИ.

Артур Давтян и Амин Хосейн Рахим выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью, сложившейся в регионе, и в связи с обусловленных этим проблемами и препятствиями, стоящими перед защитой жизненно важных прав жителей региона, страдающих от продолжающейся напряженности.

Обеспечение долгосрочной стабильности и мира было признано приоритетом, и стороны подтвердили свой принципиальный подход к предотвращению международного терроризма в регионе. Была подтверждена необходимость объединить усилия в этом направлении, проявить решимость в борьбе с терроризмом, а также другими преступлениями транснационального характера и расширить сотрудничество как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.