Среда, 15 Декабря 2021 17:23

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе встретился с президентом Молдовы Майей Санд.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Паншинян подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и дал высокую оценку политическому диалогу с Молдовой. Он отметил необходимость развития экономического сотрудничества, добавив, что для этого есть хорошие предпосылки и необходимый потенциал. По словам премьер-министра, правительства двух стран должны и дальше тесно сотрудничать для расширения торгово-экономических связей, а также для развития туризма.

Президент подчеркнула, что Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с Арменией. Майя Санду отметила необходимость придания нового импульса экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В связи с этим она посчитала необходимым провести бизнес-форум, который будет способствовать установлению новых контактов между бизнесменами и реализации совместных инвестиционных программ. Президент Молдовы также подчеркнула важность развития сотрудничества и обмен опытом в процессе институциональных реформ, включая осуществление реформ в сфере правосудия, борьбы с коррупцией, прав человека.

Никол Пашинян и Майя Санду коснулись также сотрудничества в рамках <Восточного партнерства>, повестки дня саммита, который состоится сегодня, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес.