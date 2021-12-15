Среда, 15 Декабря 2021 17:21

АрмИнфо.Комиссия США по международной религиозной свободе в своем внеочередном докладе выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения религиозных меньшинств в Турции.

Так, в интервью радиостанции "Голос Америки" комиссар Комиссии США по международной религиозной свободе Тони Перкинс констатировал, что в Турции порой даже в распространении COVID-19 часто обвиняют армян и евреев.

"Мы видим рост антисемитизма в Турции, особенно в условиях эпидемии. И в адрес армян звучат все те же обвинения, их обвиняют и по части COVID-19", - отметил Перкинс.

Также отмечается, что в специальном заявлении по Турции 3 декабря Комиссия подчеркнула, что репрессии в отношении религиозных меньшинств осуществлялись если не при непосредственном участии турецких властей, то хотя бы из-за ее нейтралитета. Более того, власти Турции оставляют безнаказанными преступления против религиозных меньшинств.

Комментируя отчет, Перкинс подчеркнул, что власти страны несут основную ответственность за ухудшение положения религиозных меньшинств в Турции.

"В этом году в Турции была разрушена одна армянская церковь, полностью уничтожено армянское кладбище Вана. Это акты террора, когда разрушаются важные места религиозного и культурного характера", - констатировал представитель комиссии.

По словам Перкинса, религиозные меньшинства в Турции, в том числе члены Армянской апостольской церкви, все больше ограничиваются в своих правах.

"Я думаю, что в последнее время мы наблюдаем усиление враждебности по отношению к религиозным меньшинствам в Турции", - отметил он.

В своем специальном отчете Международная комиссия США по свободе вероисповедания рекомендует Госдепартаменту включить Турцию в специальный список, поскольку ее власти мирятся с грубыми нарушениями прав религиозных меньшинств.