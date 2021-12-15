Среда, 15 Декабря 2021 17:20

АрмИнфо. Министр юстиции РА Карен Андреасян на встрече с Генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович Бурич в Италии, поблагодарил Совета Европы за личные усилия по прекращению вооруженных столкновений в ходе и после 44-дневной Арцахской войны, ликвидации гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта, а также возвращению военнопленных.

Как сообщает пресс-служба Минюста, министр рассказал Генсеку СЕ о грубых нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права в отношении армянских пленных, и отказе их возвращать, а также подтвердил фактические сведения и свидетельства о многочисленных случаях пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, насильственных исчезновений, убийствах и незаконных судопроизводствах в Азербайджане в отношении армянских пленных.

В этом ключе Андреасян попросил Генсека СЕ продолжить применение всех механизмов в рамках Организации для немедленного возвращения армянских пленных на родину. В конце встречи министр также представил генеральному секретарю приоритеты повестки широкомасштабных реформ в сфере юстиции.

Министр юстиции Армении Карен Андреасян в итальянском городе Венеция 13-14 декабря принял участие в мероприятии "Преступность и уголовное правосудие. Конференция министров юстиции государств-членов СЕ на тему "Роль восстановительного правосудия в Европе".