Среда, 15 Декабря 2021 17:19

АрмИнфо.Председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян провел переговоры с атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований США Хизер Берги и старшим советником по антикоррупционным вопросам Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству Йоханнесом Ван Ден Хугеном.

Как сообщает пресс-служба комитета, Хизер Берг отметил, что активное сотрудничество в сфере противодействия коррупции остается одним из приоритетов правительства США, поэтому на текущем этапе работы с вновь созданной структурой важно начать осуществлять практические шаги и спланировать будущую деятельность.

В рамках приоритетной работы стороны рассмотрели вопросы технического оснащения, необходимого для эффективной работы Антикоррупционного комитета, в том числе возможность приобрести современное оборудование для оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки при поддержке американских партнеров, предоставить необходимые консультации по их эксплуатации.

Принимая во внимание богатый опыт ФБР США в сфере противодействия коррупции, была указана важность организации тренингов для развития способностей и навыков следователей и офицеров, выполняющих оперативно-розыскные функции при содействии представителей этого ведомства.

Упоминался также процесс обращения за международной правовой помощью, в связи с возвращением незаконных активов в ряде дел о коррупции.

Стороны выразили надежду, что работа по расширению сотрудничества с Федеральным бюро расследований США и намеченные в ней программы будут реализованы с высокой эффективностью.