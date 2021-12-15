Среда, 15 Декабря 2021 17:18

АрмИнфо.За последний год жители общины Тагавард неоднократно поднимали вопрос о доступе на общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана после войны 2020 года. Об этом сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

По его словам, Кладбище находится всего в нескольких километрах от той части общины, где сегодня проживают жители Тагаварда.

"Люди имеют право почтить память своих близких, в том числе посещать их могилы. Однако азербайджанская сторона не проявляет понимания и не предоставляет возможности жителям общины.

Хочу обратить внимание государственных органов, российских миротворцев, а также международных правозащитных организаций и организаций, выполняющих гуманитарные миссии, на этот гуманитарный вопрос.

Этот важный вопрос волнует не только жителей Тагаварда, но и всех жителей оккупированных территорий Арцаха", - подытожил Омбудсмен Арцаха.