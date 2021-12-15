Среда, 15 Декабря 2021 17:16

АрмИнфо.Руководитель оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Национального Собрания РА, экс-министр обороны Сейран Оганян явился сегодня в прокуратуру в рамках процесса по конфискации имущества незаконного происхождения.

Как сообщает Азатутюн со ссылкой на Генпрокуратуру, Оганян был вызван для ознакомления с материалами дела и выражения своей позиции. "Я явился в прокуратуру, взял соответствующие материалы для изучения. Я еще не изучал его, и не интересно даже, поскольку считаю, что я не совершал никаких противоправных действий", - сказал Оганян, добавив, что не сомневается в том, что его преследуют незаконно.

Отмечается также, что Генеральная прокуратура направила уведомления жене Оганяна Рузанне Хачатрян, а также лицам, связанным с ней: Заруи Бадалян и Жан-Пьеру Фуво. Платформа проверки фактов выяснила, что

Заруи Бадалян - является племянницей жены Оганяна. Согласно документам, именно ей принадлежал один из частных домов в квартале Ваагни. Бадалян спустя годы подарила этот дом и земельный участок гражданину Франции Жан-Пьеру Фуво. По этому адресу проживает Оганян, а в его декларации о доходах в качестве адреса проживания указан квартал Ваагни, улица Арпа, 30.

В декларации Оганяна нет недвижимого имущества, только денежные средства - более 3 миллионов 168 тысяч драмов пенсии и 2700 рублей.

Также отмечается, что пока неизвестно, находится ли под арестом частный дом в Ваагнском районе, который не зарегистрирован на имя Оганяна. Ни прокуратура, ни сам Оганян не уточняют, какое имущество находится под арестом.