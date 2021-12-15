Среда, 15 Декабря 2021 17:15

АрмИнфо. На мой взгляд, принятый 7 декабря Международным судом ООН вердикт стал благоприятным для Армении судебным актом. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт в сфере международного права, юрист Ара Казарян.

7 декабря Международный суд ООН удовлетворил применение почти всех обеспечительных мер в отношении Азербайджана по требованию Армении и отклонил большинство запросов Баку в рамках представленных сторонами исков. Международный суд ООН, в частности, потребовал от Азербайджана прекратить разжигание расовой ненависти в отношении армян. Аналогичное решение было принято и в отношении Армении.

"Больше всего в вердикте меня порадовал отказ суда в ответ на фальсифицированные аргументы Баку по части карт минных полей. Точность карт, предоставляет их Армения или нет, не имеет абсолютно ничего общего с проявлением расизма, тем более, политикой этнических чисток. Все эти попытки Баку потерпели крах усилиями Армении. Нашим юристам удалось доказать, что мины - всего лишь линия обороны, никоим образом не нарушающая каких - либо норм международного права", - подчеркнул он.

Все остальные пункты вердикта гаагского суда юрист оценивает как прогнозируемые. В этом свете, он отметил и пункт, касающийся возвращения пленных. Отказ суда удовлетворять это требование Армении Казарян объяснил тем, что все вопросы репатриации военнопленных регулируются Женевскими конвенциями, гуманитарным правом до тех пор, пока в них не возникают элементы расизма. Меж тем, армянским юристам доказать связь между удержанием армянских пленных в Азербайджане и их национальной принадлежностью не удалось.

"Именно недостаточная доказательная база стала причиной вердикта суда в Гааге. А вот удовлетворение требования Армении защитить жизнь и здоровье пленных суд удовлетворил. Последние означает, что суд опасается за их жизнь и физическую неприкосновенность. Более того, обуславливает эти опасения национальной принадлежностью наших ребят, а не фактом их статуса военнопленных. Этим пунктом вердикта очертились основания будущих вердиктов Гаагского суда. И, на мой взгляд, мы смогли получить наиболее благоприятный для Армении судебный акт благодаря весьма неплохой работе наших юристов", - подытожил Казарян.

16 сентября Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании нарушений положений "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Заявление содержит, в частности, требование к Азербайджану освободить всех армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых под стражей лиц, воздерживаться от разжигания ненависти к этническим армянам или людям иной национальности; обеспечить право на доступ и пользование армянским культурно-историческим и религиозным наследием, прекращая и наказывая случаи вандализма, разрушения и изменения данных объектов.