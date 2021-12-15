Среда, 15 Декабря 2021 17:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 подъезды 11-13 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон; собственные дома 250, 269 на улице Норки Айгинер, гостиница “Наири”, ООО ‘Евростан Уют”, “Наири Бизнес Тур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 на улице Саркавага, жилой дом 24/1 на пр. Комитаса, жилые дома 18, 18А на улице Вагаршяна, 17, 19 на улице Гр.Кочара, улицы 14, 15 в кв. ‘Канакер”, собственные дома 45-65 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адреса 55/3–55/33, 103/12–188/17 на улице Царава Ахбюра, 54/1–54/6, 119/1–125/1 на улице Саркавага, 32 на улице Царава Ахбюра, 23 на улице Фанарджяна, 54/6 на улице Саркавага, 35/20–45/12 на улице Ачаряна, улицы 14, 15 в кв. “Канакер”, собственные дома 45-65 на улице А.Аветисяна, 31-62/1, 35/2, 45/2, 60/4 на улице Царава Ахбюра, 35/5–37/54 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Нор Армавир;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Талин; села Арташен, Сусер, Канч, Татул, Цамакасар, Сорик, Заринджа и Ако;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Айнтап, Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Нор Кюрин, Овташат, Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-14:30 частично село Айгестан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 улица Мравяна, жилые дома 16, 17 на улице Ханджяна, частично улица Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:30 частично квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-16:00 жилые дома 1-4 в квартале “1А”, маркет “Аракс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; частично село Ариндж и автосалон ‘Хондай” (Магат Инвест);

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян”, частично кварталы “Сараландж”, “Марзадашт” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 жилые дома 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 в квартале “Муш-2” города Гюмри.