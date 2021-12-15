Среда, 15 Декабря 2021 13:27

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян надеется на то, что в ближайшем будущем у него будет возможность встретиться с иранским коллегой Ибрахимом Раиси и обсудить с ним различные вопросы, касающиеся регионального, международного и двустороннего сотрудничества, что, несомненно, будет способствовать позитивной динамике развития отношений.

Об этом говорится в поздравительном послании президента Армении Армена Саркисяна, адресованном иранскому коллеге Ибрахиму Раиси по случаю его дня рождения.

При этом он констатировал, что Армения и Иран последовательны в вопросе развития межгосударственных отношений.

"Наши страны связывает тесная дружба, в основе которой лежат общие исторические и цивилизационные ценности. Похвально, что двусторонние отношения расширяются в разных сферах во благо наших народов. Армяно-иранские добрососедские связи отличаются присущей двум народам теплотой, а также взаимным доверием и уважением ", - говорится в послании Саркисяна.

Глава армянского государства подчеркнул, что Армения придает важность сотрудничеству с Ираном в двустороннем и многостороннем форматах, что является важнейшим условием для процветания государств и обеспечения безопасности и стабильности в регионе.