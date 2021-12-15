Среда, 15 Декабря 2021 12:19

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал шаги Еревана и Анкары по нормализации отношений.

"Мы приветствуем и решительно поддерживаем заявления министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу и МИД Армении о назначении специальных посланников для обсуждения процесса нормализации", - написал Блинкен в своем микроблоге в Twitter.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".