Среда, 15 Декабря 2021 12:15

АрмИнфо.На базе Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности состоялись консультации по рассмотрению проекта Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, мероприятие состоялось под общим руководством начальника управления Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева. В режиме видеоконференции в нем приняли участие представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизия, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности и специальных служб, органов, уполномоченных сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе совещания с учетом предложений представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ обсуждены мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Согласованы предварительные сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной подготовки на 2023 год.

"Обсуждение предложений и замечаний, поступивших по проекту плана от заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, прошло плодотворно, в конструктивном ключе. Стороны проявили взаимопонимание при обсуждении и доработке содержания проектов документов", - отметил, подводя итоги консультаций, генерал-лейтенант Анатолий Яковлев.

Согласованный проект плана будет направлен в государства – члены Организации на внутригосударственное согласование.