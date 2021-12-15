Среда, 15 Декабря 2021 12:11

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призывает администрацию Джо Байдена осудить агрессию Азербайджана, прекратить всю военную помощь США Баку и ввести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и других высокопоставленных членов его режима в рамках общей перезагрузки политики США в отношении Армении, Арцаха и всего Кавказского региона.

"Оставленные без контроля, Азербайджан и наш "союзник" по НАТО Турция продолжат использовать все свои объединенные военные возможности для завершения Геноцида армян, запланированного систематического уничтожения первой христианской нации в мире - гордой страны с населением всего в три миллиона человек, которая борется за выживание на границе мировой свободы", - заявил председатель ANCA Раффи Ампарян в письме президенту Джо Байдену от 14 декабря 2021 года. Оно также было направлено в Сенат и в комитет Палаты представителей по международным отношениям, вооруженным силам и ассигнованиям.

В своем письме Белому дому Ампарян отметил, что первым шагом в перезагрузке политики США на Кавказе должно стать прекращение использования администрацией заведомо ложного нарратива "обеих сторон", а вместо этого четкое и последовательное указывание Азербайджана в качестве воюющей стороны, которая начала атаку на Арцах в сентябре 2020 года.

При этом он считает, что ключевыми критерия перезагрузки политики США в отношении Армении и Арцаха должны стать:

- аннулирование отказа от применения ограничений, предусмотренных Поправки 907 по оказанию военной помощи США Азербайджану;

- предоставление 100 миллионов долларов прямой помощи более чем 100 000 арцахских армян, подвергнутых этнической чистке со стороны Азербайджана;

- включение в санкционный список Магнитского руководство Азербайджана за военные преступления, совершенные во время атак на Арцах и Армения в 2020 году;

- осуждение незаконного удерживания Азербайджаном армянских военнопленных;

- проведение расследования по факту вербовки и переброски Турцией сирийских наемников в зону карабахского конфликта, а также применения запрещенных боеприпасов против мирных жителей Арцаха и Армении;

- осуждение материальной военной поддержки со стороны Турции этнической чистки Арцаха с азербайджанской стороны и продолжающуюся агрессию Азербайджана против Армении;

- активное противодействие попыткам Турции навязать Армении так называемую нормализацию двусторонних отношений за счет независимости

Арцаха или справедливости в вопросе признания Геноцида армян.