Среда, 15 Декабря 2021 10:33

АрмИнфо. В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-Министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и pрезидента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, были обсуждены ход выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также от 26 ноября.

Пашинян отметил важность полноценной реализации пунктов вышеуказанных заявлений, в частности, подчеркнув необходимость немедленного решения гуманитарных проблем, обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых гражданских лиц. Стороны коснулись работ по открытию региональных коммуникаций.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили договоренность об открытии железной дороги. Железная дорога будет действовать в соответствии с международно признанными правилами границы и таможни, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран. Армения по железной дороге получит доступ в Исламскую Республику Иран и в Российскую Федерацию.

Была отмечена важность конкретных шагов по снижению напряженности в регионе.

Были затронуты возможные шаги по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также по установлению взаимного доверия.

Стороны договорились продолжить контакты.