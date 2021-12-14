Вторник, 14 Декабря 2021 22:39

АрмИнфо.Азербайджан пытается торпедировать открытие региональных коммуникаций. Об этом написал на своей странице в Фейсбук премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, комментируя заявление последнего в ходе встречи с генсеком НАТО.

В частности, премьер подчеркнул, что попытки президента Азербайджана связать открытие региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют ничего общего с обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему. "Это неприемлемо для Армении. Я четко выскажу эту позицию в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи", - написал он.

Отметим, что Ильхам Алиев заявил, что пункт об открытии т.н. Зангезурского коридора предусмотрен в трехстороннем заявлении.

При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает усилия, направленные на нормализацию и диалог между Азербайджаном и Арменией. "Мы приветствуем тот факт, что диалог продолжается, нормализация движется в правильном направлении. НАТО не принимает чью-либо сторону, потому что как Азербайджан так и Армения являются ценным партнерами НАТО. Поэтому мы поддерживаем дипломатические усилия, мы поддерживаем трехсторонние усилия, и мы решительно поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном",- сказал Столтенберг